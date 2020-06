Sanremo: frana la strada per Suseneo Superiore, sopralluogo del Comune. Donzella “Lavori di somma urgenza in condizioni difficili” (Foto e Video)

Dopo lo smottamento di ieri che, di fatto, ha isolato per tutta la notte una cinquantina di persone, questa mattina il Comune ha effettuato il sopralluogo sul tratto di strada di Suseneo Superiore franato a causa delle abbondanti piogge. Da ieri sera si passa solo a piedi e, per tornare a poter transitare anche in auto, servirà un intervento urgente.

Oltre ai tecnici comunali e ad alcuni residenti, questa mattina era presente anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella.

Come ha dichiarato ai nostri microfoni l'assessore Donzella, l’intervento partirà da subito ma non sarà semplice per via della morfologia del terreno. L’obiettivo primario è garantire, in piena sicurezza, il transito dei mezzi per evitare che le famiglie della zona siano costrette a transitare solo a piedi. Al momento pare sia difficile stabilire con certezza i tempi di intervento, anche per via delle condizioni del terreno che dovrà essere messo in sicurezza con palizzate o tiranti per evitare altri movimenti.