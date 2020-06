Mare pulito: la provincia di Imperia si aggiudica "la medaglia d'oro" dell'Arpal sul fronte della balneazione

Da Cervo a Ventimiglia sono ben 76 le zone che l’Arpal, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, ha classificato con il giudizio di “eccellente” la balneabilità. Nei giorni scorsi infatti, si è concluso il primo giro di monitoraggio e campionamento delle acque di balneazione in vista della stagione estiva. “Il lockdown- spiega l’Arpal- ha imposto tempistiche diverse dal consueto e in queste settimane siamo ancora in fase di “pre-balneazione” e i controlli effettuati e resi noti corrispondo a quelli che, solitamente, si compiono nel mese di aprile.

Quest’anno la Regione Liguria ha suddiviso la costa ligure in 380 tratti, quattro in più rispetto al 2019. In ognuno di essi Arpal preleverà almeno mensilmente campioni di acqua, per analizzarli nei propri laboratori e individuare l’eventuale presenza sopra i limiti di legge di escherichia coli ed enterococchi intestinali, i due parametri microbiologici indicatori di contaminazione fognaria, previsti dalla legge per valutare se l’acqua di un tratto costiero è conforme o non conforme.

In tutta la Regione “il primo giro di controlli ha dato esiti sostanzialmente favorevoli- riporta l’Arpal- ad oggi tutta la costa risulta balneabile tranne un’area soggetta a interdizione e divieto cautelativo di balneazione interna al porto di Rapallo, per lavori di messa in sicurezza dei fondali e ripristino della navigabilità.

Il comune di Sanremo ha tutti i punti “eccellenti” (Baia Capo Pino, Bussana, Casello, Corso Marconi, Foce Torrente Armea, Imperatrice, Lungomare Nazioni, Tiro a volo, Tre ponti, Zona rio Foce) tranne Foce Rio San Bernardo “buona” e Corso Trento e Trieste classificato come “sufficiente”. Ospedaletti su cinque punti, tre sono “eccellenti” ossia Capo Nero, Rio Carrubo e Villa Sada mentre“buono” è il giudizio per la zona Scogliera e Rio Crosio.

Bordighera invece, ha tutti i punti “eccellenti” (Arziglia, Confine Vallecrosia, Depuratore, Foce Torrente Borghetto, Madonna della Ruota, Passaggio a livello e Sant'Ampelio), Camporosso si aggiudica due “buono” per la Foce Torrente Nervia ed “eccellente” per la spiaggia libera. Cipressa (Pennello ponente Aregai e Torre dei Marmi Pennello Pon.), Costarainera (Ospedale Barellai) hanno tutti la “medaglia d’oro” sul fronte della balneazione, aggiudicandosi quindi in giudizio di “eccellente”. Su Ventimiglia infine, “l’eccellente” è stato assegnato ai punti Calandre, Colonia Marina Latte, Depuratore, Foce Rio Latte, Marina San Giuseppe, Palestra, Villa Botto, Villa Hanbury, Zona Dispensario, mentre “buono” solo per Foce Fiume Roja.

Eccellente su tutti i fronti anche Riva Ligure (Bungalow, Scogliera, Zona Prati), Taggia (Colonia Ruffini), Vallecrosia (Depuratore, Levante Verbone, Ponente Verbone), San Lorenzo al mare (Molo Pon. Cavalluccio Marino-Fontanelle, Foce Rio S. Lorenzo, Marina di S. Lorenzo, Pennello Lev. Staz. Pompaggio, Pennello Lungomare, Spiaggia Complesso) e Santo Stefano al Mare (Baia Torre Saracena, L'Ancora, Piazza Saffi).

Per il comune di Imperia solo due punti, ossia quello della Foce Torrente Prino e della “Spiaggia delle Rateghe” sono stati classificati con “buono” mentre “eccellenti” sono tutti gli altri (Borgo Prino Isola Centrale, Borgo Prino Molo parallelo alla Costa, Galeazza, Levante Cavalluccio Marino, Sogni d'estate, Spiaggia d'Oro, Spianata, Zona Garbella. Per quanto riguarda invece il punto della Spiaggia Parco Urbano lo stesso è ancora “in attesa di classificazione”.

Nel dianese “eccellente” per tutti i comuni. E quindi per Cervo (Camping Miramare. Capo Mimosa, Foce Torrente Steria, Passerella Molo Centrale, Piazza Marinai d'Italia, Porteghetto), San Bartolomeo al mare (Hotel Majola, Zona porticciolo) e Diano Marina- new entry tra le Bandiere blu- (Bar S.Sebastiano, Foce Rio Mortole, Foce Rio Varcavello, Foce Torrente S.Pietro, Hotel Golfo e Palme, Levante Pennello Acquario, Molo Cavour).

Il primo esame quindi, dati dell’Arpal alla mano, la provincia di Imperia lo supera a pieni voti.