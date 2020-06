Imperia: la referente di Aifo Susanna Bernoldi da oggi è Cavaliere al Merito della Repubblica (Foto)

Oggi, nello studio del Prefetto di Imperia Alberto Intini, Susanna Bernoldi, referente del Gruppo Aifo Imperia, è stata insignita della distinzione onorifica dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine ‘Al Merito della Repubblica Italiana’ su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, decisa dal Presidente della Repubblica con D.P.R. del 27 dicembre scorso.

"Condividiamo con gioia e con orgoglio questo riconoscimento a Susi - sottolineano dall'Aifo - da sempre impegnata nella solidarietà ad Imperia, ma anche in Palestina, in Sudan o in India dove si è dedicata all'educazione e alla formazione delle persone più vulnerabili, creando la consapevolezza dei propri diritti a chi diritti non ne ha mai avuti. Sapere come la sua comunità abbia saputo vedere il suo impegno ed abbia proposto per un’onorificenza così importante il valore del servizio all'altro e della cura di chi è escluso o emarginato, deve essere motivo di soddisfazione e di stimolo per tutte le persone attente ai bisogni dei più deboli".