Sanremo: frana sulla strada per Suseneo Superiore, attesa per le decisioni del geologo e rischio di isolamento per 50 famiglie (Foto e Video)

Frana la strada verso Suseneo Superiore a causa del maltempo di oggi ed una cinquantina di famiglie rischiano di rimanere isolate, nell’immediato entroterra di Sanremo.

Lo smottamento di terreno è stato notato dai residenti della zona che hanno subito allertato la Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco. Come si può vedere dalle foto lo spostamento ha fatto piegare la strada verso il torrente ed al momento rimane chiusa al traffico.

A breve arriverà il geologo che esprimerà il proprio parere per consentire di decidere se riaprire il passaggio o meno. Nel caso in cui dovesse decidere di chiudere si prospetterebbero gravi problemi per i molti residenti della zona, dove sembra ci siano anche alcuni dializzati che devono essere curati.

(Foto di Tonino Bonomo)