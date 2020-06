Accordo tra la Confartigianato di Imperia e la ‘Roccamo Sas’ per consulenze e assicurazioni

La Confartigianato di Imperia comunica di aver stipulato un accordo con Roccamo Sas di Donatella Fiorinelli & C. per consulenze assicurative e assicurazioni in generale. Dall’inizio dell’anno gli uffici dell’agenzia, che vanta un’esperienza ultra ventennale nel settore, si trovano presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo. Questo consente di fornire la migliore assistenza anche per il servizio di tutela assicurativa.

Nello specifico, in questo periodo difficile per l’emergenza Covid-19, si vuole fornire un supporto in più alle attività, che va ad aggiungersi alle altre convenzioni che la Confartigianato ha stretto con fornitori di prodotti e servizi, valutando e proponendo agli associati le migliori soluzioni nel rapporto prezzo qualità. E' quindi ora possibile valutare una serie di garanzie assicurative, con copertura ad hoc a partire da 150 euro annui, che offrano una gamma di tutele dell’attività di impresa e delle sue figure apicali, che vanno da quella legale all’assistenza in caso di ricovero e convalescenza dei dipendenti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501.