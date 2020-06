Sanremo: uffici di Palazzo Bellevue allagati a ottobre, affidati i lavori per il ripristino e il distanziamento sociale

Nella notte del 3 ottobre scorso la forte ondata di maltempo ha causato gravi danni anche alla sede del Comune di Sanremo a Palazzo Bellevue. Per questo gli uffici comunali hanno predisposto l’affidamento per i lavori che serviranno da un lato a riparare al danno che ha provocato allagamenti all’interno dell’ufficio, dall’altro a predisporre gli uffici per il rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Nei mesi scorsi il personale che occupava gli uffici danneggiati è stato momentaneamente ricollocato presso altri locali, condividendo gli spazi con altri impiegati che già lavoravano all’interno. Il distanziamento sociale previsto per la ripartenza dell’attività comunale impone il recupero degli spazi e, per questo, il Comune ha affidato l’intervento a una ditta di Imperia per un importo di circa 7.500 euro.