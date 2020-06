Sanremo: firmata l’ordinanza, domani riapre il mercato con i banchi sul lungomare Italo Calvino

Ora è ufficiale: domani riprenderà l’attività del mercato bisettimanale di Sanremo. Questa mattina il sindaco Alberto Biancheri ha firmato l’ordinanza che permetterà agli operatori di tornare a lavorare dopo quasi tre mesi di chiusura per via dell’emergenza Covid-19.

Nelle prossime ore verranno disegnati a terra gli spazi in modo da dare forma al nuovo mercato sanremese. Dopo lunga discussione Comune e commercianti hanno trovato l'accordo per la sistemazione sul lungomare dal momento che piazza Eroi non poteva garantire il rispetto delle norme di distanziamento previste per i mercati.

Fino all'ultimo le trattative sono andate avanti per accelerare al massimo la riapertura. Inizialmente si ventilava sabato scorso, ipotesi poi sfumata con il rinvio a domani.

Una boccata d'ossigeno per tutti i commercianti che da quasi tre mesi attendono di tornare alle loro attività.