Vallecrosia: attenzione all'aspetto sanitario ma grande voglia di tornare allo shopping oggi alla 'Fiera di Pentecoste' (Foto)

Grande voglia di uscire, fare shopping e tornare alla normalità. Questa, in grande sintesi, la ‘Fiera di Pentecoste’ che quest’oggi si sta svolgendo a Vallecrosia. Mentre si fa un gran parlare della ripresa dei mercati nella nostra provincia, con le problematiche relative soprattutto a Ventimiglia e Sanremo, le associazioni di categoria avevano annunciato la fiera, proprio nei giorni scorsi attraverso il nostro giornale.

Ed oggi il pubblico ha risposto davvero alla grande, ai circa 150 banchi per un mercato ‘allargato’ rispetto a quello classico del lunedì a Vallecrosia, ripreso la settimana scorsa dopo il ‘lock down. Oggi è una vera e propria ‘festa’ per la ripresa del commercio ambulante.

E, fortunatamente, il pubblico di Vallecrosia e di altre località attigue ha risposto davvero bene anche sul piano della sicurezza. Se, da una parte c’erano i commercianti molto attenti con mascherine, guanti e gel per l’igienizzazione, dall’altra i clienti avevano praticamente tutti la mascherina, evidenziato una attenzione al senso civico che non sempre si trova in altri luoghi.

Un bel momento di ‘ripresa’, quindi, per una fiera che torna dopo mesi di stop al commercio ambulante. Ora, nella nostra provincia, dopo il ritorno dei mercati più piccoli, si attende il via anche di quelli più grandi come Sanremo (che potrebbe tornare martedì o sabato prossimi) e Ventimiglia (probabilmente per giugno).

(Foto di Eugenio Conte)