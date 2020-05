Sanremo: prima serata dell'ordinanza anti assembramenti in tranquillità per il centro della movida (Foto)

Prima serata di test, nel centro di Sanremo, dell’ordinanza del Sindaco per evitare gli assembramenti nei luoghi classici della ‘movida’. Dopo qualche lamentela, espressa correttamente, da alcuni esercenti delle zone interessate dal provvedimento, ieri sera la ‘prima’ con le bevute solo al tavolino e nessun bicchiere da asporto.

In piazza Bresca e piazza Sardi erano presenti anche gli ‘steward’ ma c’erano anche molte forze dell’ordine a controllare. La serata è filata tutto sommato in modo ineccepibile ma, ovviamente, non è facile controllare eventuali assembramenti in altre zone. Come capitato, ad esempio, vicino alla fortezza di Santa Tecla e in corso Trento e Trieste, dove molti giovanissimi si sono ‘rifugiati’ e non hanno rispettato le normative relative al distanziamento sociale.

Piazza Bresca e piazza Sardi, oltre alle altre zone centrali interessate dall’ordinanza sindacale, si sono comportate nel migliore dei modi e, ovviamente, l’attenzione si sposta a questa sera, quando è atteso il clou del weekend. Ci saranno sicuramente gli ‘steward’ dei locali ma non mancheranno anche le forze dell’ordine.