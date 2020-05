Sanremo: sospiro di sollievo in via Mameli, trovato un muro di una vecchia fognatura ma non ha valenza storica (Foto)

Sospiro di sollievo per i lavori di via Mameli, già oggetto di diverse polemiche e diatribe, visto che qualche giorno fa è stata trovata un’opera muraria che, a prima vista sembrava potesse essere antica. Pur continuando i lavori attorno alla muratura è stato chiesto l’intervento di un archeologo che ha appurato che si tratta di una vecchia fognatura senza alcun valore storico o archeologico.

Si tratta di una opera corrosa e ‘collassata’, per la quale è stata avvisata la Soprintendenza ai Beni Ambientali della Liguria. L’opera era già stata notata in occasione di altri interventi degli anni ’60 e ’70 e, anche in questo caso è stato confermato che i lavori possono fortunatamente proseguire senza problemi.

Tra l’altro la ditta ‘Silvano’ che li sta eseguendo gli interventi stanno procedendo in modo abbastanza spedito e si spera di poter proseguire nel modo più veloce possibile, in modo da terminare completamente l’intervento entro Natale e consegnare una zona particolarmente strategica, sul piano architettonico e commerciale, alla città e ai turisti.