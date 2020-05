Dolceacqua: ad un anno dall'inizio del suo terzo mandato il Sindaco Gazzola scrive ai suoi concittadini

“Cari concittadini, esattamente un anno fa iniziava il mio terzo mandato; sono trascorsi dodici mesi che mi hanno visto affrontare nuove situazioni, tra il crollo del ponte di Rocchetta e, non ultima, l’attuale emergenza del Covid-19. Uno tsunami improvviso, che pur avendoci colti di sorpresa, è stato gestito al meglio delle nostre possibilità, grazie all'esperienza amministrativa mia e del vicesindaco Fabio Sbraci ed alla freschezza e generosità di tutti i consiglieri comunali e delle tre persone della stessa squadra, seppur non elette”.

Inizia in questo modo la lettera del Sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, ai suoi concittadini ad un anno dal via del suo terzo mandato. “É proprio parlando di quest’ultimo periodo che vorrei iniziare questa mia lettera, perchè è dalle esperienze più difficili e più critiche che emergono capacità, competenza e qualità delle persone. Il Coronavirus non ha risparmiato il nostro paese, anche se per fortuna sono stati registrati pochi casi, ma per fortuna questi giorni hanno visto tutta la Comunità del Paese stringersi assieme ed i cittadini aiutarsi gli uni con gli altri. Per quanto riguarda le persone in difficoltà, sono stati distribuiti circa 800 pasti caldi, oltre 16.000 euro di buoni spesa, e ad oggi circa 200 pacchi di generi alimentari (più di 8 tonnellate di prodotti) dal valore di 40-50 euro ciascuno. Sono stati inoltre organizzati la consegna a domicilio della spesa e dei medicinali ed il trasporto delle persone presso ospedali o centri medici, grazie alla disponibilità dei volontari della Protezione Civile. Sono state anche messe a bilancio risorse per aiutare le famiglie in ulteriore difficoltà, le cui situazioni verranno monitorate con molta attenzione collaborando con i Servizi Sociali. Per quanto riguarda le attività commerciali, nei prossimi giorni sarà approvata una delibera nella quale sarà confermata la gratuità del suolo pubblico per il periodo marzo-ottobre (i primi due mesi a carico del Comune, i mesi successivi a carico dello Stato) ed una riduzione della tassa dei rifiuti per le attività che sono rimaste chiuse. Inoltre è previsto, là dove possibile, un aumento della volumetria del suolo pubblico gratuita. Questa è anche l'occasione per ringraziare tutto il personale, sanitario e non, della nostra Casa di Riposo, per come ha saputo gestire quest’emergenza, prendendo ogni dovuta precauzione e facendo sì che ad oggi, nessun ospite sia stato contagiato dal Covid-19”.

“Nonostante il periodo non facile, Dolceacqua, però, non si ferma. Questo è il segnale che l'Amministrazione vuole dare ai propri cittadini, e sopratutto verso l'esterno. Stiamo infatti individuando forme di promozione del Paese e studiando l'organizzazione di eventi che rispettino le norme indicate dal Governo per il contenimento dell'emergenza epidemologica, per poter riportare i turisti nelle nostre strade e nelle nostre attività. Sempre per quanto riguarda il turismo, mi sto impegnando in prima persona in importanti progetti che vedranno coinvolto il nostro Comune in prima linea , insieme ad alcune località della costa italiana, francese e del Principato di Monaco; progetti che, nel prossimo futuro, porteranno ad aumentare ancora notevolmente il nostro flusso turistico. Presto riprenderà anche il piano degli interventi, ad iniziare con il rifacimento dell'area intorno al Palazzo Comunale, la creazione di una nuova area parcheggi in zona Praelli, l'installazione della prima "Isola Ecologica Automatizzata" che permetterà di eliminare l'area di raccolta vicino alla scuola. Si avvierà a conclusione l’iter burocratico che vedrà finalmente la cessione dei Garage di Via Barberis (giugno) e di quelli nei pressi degli impianti sportivi (luglio-settembre). Sarà cambiata l'illuminazione in Via Roma e successivamente nei prossimi mesi in altre zone. Verra' erogato un contributo per le strade poderali ed ulteriori interventi a favore dell'economia agricola del territorio, attraverso progetti di promozione (come quello già avviato con il Touring Club Italiano). Infine, nei prossimi mesi verrà dato il via ai lavori per la nuova scuola, un nuovo plesso scolastico che darà lustro alla nostra comunità e permetterà alle prossime generazioni di poter studiare all'interno di un complesso moderno, che consentirà loro di apprendere in sicurezza ed al meglio grazie ai nuovi spazi ed alle nuove tecnologie. Il risultato ottenuto per la realizzazione di questo intervento è dovuto alla capacità di presentare un progetto serio e sostenibile che ci ha portati nelle prime posizioni della graduatoria regionale e ad ottenere il finanziamento statale ed alla credibilità dell'Amministrazione (e non solo alla fortuna come qualcuno ha sottolineato), che ha permesso di ottenere la donazione di 2 milioni di euro. Ciò che vorrei a tutti voi sottolineare, è che questo intervento darà inizio ad una trasformazione importante del nostro Comune che in pochi hanno compreso: l'attuale scuola, che sarà venduta, darà il via ad una serie di interventi di riqualificazione che a cascata interesseranno tutto il Paese, consentendo così di realizzare quelle opere di cui da decenni si è sentito parlare ma non si sono mai potute realizzare per mancanza di fondi. Su questo, entro la fine dell'anno presenteremo un piano di rilancio e di investimenti che coinvolgerà non solo gli enti statali a cui verranno chiesti cofinanziamenti, ma, ne siamo certi, anche investitori privati”.

“Concludo con i dovuti ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno sostenuto in questi mesi, anche con un semplice gesto o sguardo: i miei consiglieri, ma anche Beatrice, Paolo e Renzo che continuano ad operare al nostro fianco, la Protezione Civile e tutte le associazioni di volontariato che in questi mesi hanno dato tanto, chi direttamente e chi manifestando comunque vicinanza all'Amministrazione e di conseguenza al paese. Grazie a tutte quelle persone, cittadini ed amici, che con i loro gesti di generosità, attraverso donazioni in denaro, in prodotti alimentari o mascherine, hanno sostenuto non solo la comunità ma moralmente anche chi era in prima linea insieme a me. Un ultimo ringraziamento, ma non in ordine di importanza, va a tutti gli elettori che un anno fa hanno avuto ancora una volta fiducia in me e nella mia squadra, permettendoci di essere qui oggi. Due mesi fa avevo lanciato un Hastag, #dolceacquaripartirà, oggi posso felicemente cambiarlo in #dolceacquariparte!”