Sanremo: tra attrezzi sanificati e distanziamento sociale anche il mondo delle palestre tenta la ripartenza (Foto e Video)

Dopo oltre due mesi di lockdown c’è sempre più voglia di tornare all’attività fisica e la riapertura delle palestre ala buona notizia che molti amanti del fitness stavano attendendo da tempo. Anche a Sanremo la riorganizzazione non si è fatta attendere e le palestre presenti in città hanno subito adottato tutte le misure necessarie, dal distanziamento sociale ai presidi per la sanificazione delle macchine. Non mancano i termoscanner e tutte le soluzioni per sanificare gli atleti all’entrata.

Siamo stati ospiti di due palestre sanremesi per testimoniare dal vivo la riorganizzazione per la ripartenza. E la buona notizia è, senza dubbio, la disciplina e con la quale gli atleti rispettano le regole, nel rispetto di loro stessi e degli altri.