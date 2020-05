Sanremo: ecco il testo dell'ordinanza contro gli assembramenti nelle zone della ‘movida’, sarà in vigore da domani sera

Dopo le riunioni di ieri prima in Comune a Sanremo e poi in Prefettura, è stata pubblicata l’ordinanza che servirà per limitare gli assembramenti all’ora dell’aperitivo specie nelle zone più frequentate in città la sera.

Il documento mette nero su bianco quanto già avevamo anticipato ieri: i gestori dei locali dovranno garantire il rispetto delle norme di distanziamento e, soprattutto, avranno il divieto di servire bevande che non siano per i clienti seduti ai tavoli. Saranno presento gli steward che controlleranno il rispetto delle norme e, soprattutto, dovranno allontanare i clienti una volta raggiunto il limite massimo consentito. Previsto anche il contingentamento dell'accesso alle zone interessate in caso si verificassero assembramenti.

Si legge sul documento: “…ordina nei giorni 29 e 30 maggio, 1, 5, 6, 12 e 13 giugno, dalle 19 alle 3 del giorno successivo, nell’area di piazza Bresca, piazza Sardi e via Gaudio inferiore: il contingentamento dell’accesso nella zona al verificarsi di assembramenti ovvero alla presenza di un numero di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale di un metro, previsto dalla normativa, secondo le disposizioni impartite dalle forze di polizia intervenute; è consentito sempre l’accesso ai residenti, agli operatori delle attività e alle persone dirette ai pubblici esercizi con disponibilità di posti a sedere all’interno dei locali e nelle aree in concessione; ai proprietari dei locali di provvedere mezzo steward all’orientamento degli avventori per evitare assembramenti e il mancato rispetto del distanziamento interpersonale di un metro, avvisando le forze dell’ordine in caso di mancato rispetto; il divieto ai pubblici esercizi di somministrare e vendere bevande per asporto; il divieto di consumare bevande ad eccezione dei clienti seduti nella aree in concessione nel rispetto del distanziamento sociale di un metro; obbligo di usare correttamente la mascherina di protezione delle vie respiratorie in aggiunta al distanziamento ad eccezione: dei clienti dei pubblici esercizi seduti tenuti al rispetto del distanziamento di un metro, dei soggetti non obbligati (minori di 6 anni) o non compatibili all’uso della mascherina”.

L’ordinanza vale anche per la zona di via Gioberti superiore, via Gaudio superiore e corso Mombello dove sarà in vigore “il divieto ai pubblici esercizi di somministrare bevande per asporto; divieto di consumare bevande sulle aree pubbliche ad eccezione dei clienti seduti nelle aree in concessione e con il rispetto del distanziamento di un metro; obbligo di usare correttamente la mascherina di protezione delle vie respiratorie in aggiunta al distanziamento ad eccezione: dei clienti dei pubblici esercizi seduti tenuti al rispetto del distanziamento di un metro, dei soggetti non obbligati (minori di 6 anni) o non compatibili all’uso della mascherina”.

Resta da capire se e come saranno monitorate anche altre zone di Sanremo nelle quali è solita la tradizione dell’aperitivo. E poi: dove andranno i clienti che non potranno accedere ai locali di piazza Bresca una volta raggiunto il limite? Ovviamente sceglieranno locali in zona diverse da quelle dell’ordinanza. Saranno fatte rispettare le norme anche di fuori delle vie e delle piazze interessate dal documento? Le prime risposte arriveranno durante il fine settimana.