Sanremo: domenica prossima, raccolta straordinaria di sangue della FIDAS a Coldirodi

Domenica prossima la FIDAS organizza una raccolta di sangue dalle ore 7.30 alle ore 12.00 in piazza a Coldirodi (frazione di Sanremo) ed invita chi voglia donare a telefonare per fissare un appuntamento al seguente numero telefonico 0183 296395.

"Donare il sangue è un dovere civico di tutti noi, un gesto concreto di solidarietà – spiegano dalla FIDAS -. Significa donare una parte di se e della propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo, qualcuno che ne ha un reale e urgente bisogno, significa preoccuparsi ed agire per il bene della comunità. Ad ogni donazione i donatori vengono sottoposti ad una accurata visita di idoneità fisica ed il sangue donato viene analizzato, questo permette anche un controllo accurato per la salute dei donatori che aderiscono a questa iniziativa.

Tutto questo rappresenta una garanzia per la salute di chi riceve giornalmente il sangue, aiutando contemporaneamente la sanità pubblica ad offrire un livello maggiore di sicurezza trasfusionale.

La Fidas di Coldirodi è un gruppo che da molti anni collabora garantendo un grande afflusso di donazioni. Invitiamo tutti coloro che sono intenzionati a donare a contattarci per prendere appuntamento”.