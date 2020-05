La Croce Rossa della nostra regione con il gruppo Arimondo organizza la 'Spesa solidale' per sabato prossimo

Continua l’emergenza sociale determinata dal Covid-19, per far fronte alle numerose richieste di supporto a chi sta vivendo questo momento di disagio sociale ed economico, la Croce Rossa Liguria, in collaborazione col Gruppo Arimondo (catena distribuzione Pam ed Eurospin), organizza per sabato prossimo una raccolta alimentare.

Sono molte le persone oggi che si trovano senza un sostegno minimo, con la difficoltà quotidiana di occuparsi di cosa mettere sulla tavola per sé e per i propri figli. Gli alimenti raccolti costituiranno pacchi alimentari per le famiglie che ci chiedono un aiuto. “I nostri volontari, in divisa o pettorina – evidenzia la Cri - nel rispetto delle normative di sicurezza, invitano la popolazione a contribuire a questa ‘Spesa Solidale’, ponendo un prodotto, meglio se non deperibile, nei carrelli della spesa Cri. Ci potete trovare nel nuovo punto vendita PAM inaugurato oggi a Sanremo in via Pietro Agosti 307 con orario continuato dalle 8 alle 20.30.