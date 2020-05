Aurigo: completati i lavori di messa in sicurezza delle strade che portano ai Santuari Sant'Andrea e San Paolo (Foto)

In questi giorni il vice Sindaco di Aurigo, Piercarlo Gandolfo, con la fattiva collaborazione di tutta l'Amministrazione comunale, ha​ provveduto a completare gli interventi di messa in sicurezza e risagomatura del piano viabile sia della bretella di collegamento al Santuario di Sant'Andrea che del piazzale antistante il Santuario di San Paolo e cimitero del capoluogo.

Particolarmente sooddisfatto per il lavoro eseguito anche il Sindaco Luigino Dellerba: “I tratti interessati erano fortemente sconnessi e risultavano pericolosi per il transito veicolare,​ ma altresì poco decorosi in relazione al contesto ove si trovano inseriti i due Santuari di grande valenza architettonica e culturale, ma soprattutto luoghi verso i quali la nostra comunità Aurighese ha forte devozione ed attaccamento”.