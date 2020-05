Riva Ligure: assegnata la gestione per il corridoio di lancio da kite-surf nella zona del 'Don'

Nell’ambito delle decisioni prese nei mesi scorsi, il Comune di Riva Ligure conferma la volontà di permettere un maggiore sviluppo degli sport acquatici da praticarsi sull’arenile e nello specchio acqueo antistante.

L’Amministrazione rivese, infatti, ha deciso di accogliere l’istanza del presidente dell’associazione sportiva ‘Jukurrpa West Coast’, Federico Bellanca, per la realizzazione di un corridoio di lancio per kite-surf in località Don e una boa di stazionamento nei pressi del corridoio stesso, per poter posizionare un gommone di sicurezza per il pronto intervento.

Il corridoio di lancio per kite-surf dovrà essere pubblico ed utilizzabile da chiunque svolga l’attività sportiva.