Sanremo: si incendia la cappa in una abitazione di giardini Vittorio Veneto, donna lievemente ustionata (Foto)

Si incendia la cappa nella cucina di una abitazione ed una donna rimane lievemente ustionata alle mani. E’ accaduto quest’oggi a Sanremo nella zona di giardini Vittorio Veneto.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio che hanno lievemente danneggiato la cucina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della città dei fiori che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la cucina.

La donna è stata portata in ospedale in codice giallo di media gravità. Le sue condizioni al momento non destano preoccupazioni.

(Foto di Tonino Bonomo)