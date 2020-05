Sanremo: seconda fase dei lavori per il restyling di via Matteotti, da oggi il cantiere occuperà il carico e scarico di piazza Colombo

Entra nel vivo la seconda fase dei lavori per il restyling di via Matteotti. Nelle prossime settimane il cantiere si sposterà ancora, andando dal Teatro Ariston verso piazza Colombo per l’ultima tranche di intervento. Per questo c’è bisogno di spazio per ospitare il cantiere e, in piazza Colombo, il Comune ha previsto una serie di limitazioni alla sosta.

Da oggi alle 8 sarà in vigore il divieto di sosta e fermata (con rimozione forzata) nell’area di carico e scarico ma anche in altri tratti che saranno poi debitamente segnalati. Stando all’ordinanza emessa dal Comune pare che i divieti saranno validi fino al prossimo 31 agosto.

Stando a quanto si legge sull’ordinanza pubblicata dal Comune di Sanremo la zona del carico e scarico all’angolo con via Matteotti sarà utilizzata per la sistemazione della ‘baracca’ di cantiere per uno spazio totale di circa 68 metri quadrati. Il Comune studierà quindi una soluzione alternativa per individuare uno spazio utile al carico e scarico.