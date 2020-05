Sanremo: mercoledì la riunione per gli eccessi della 'movida', tra le idee anche quella di piazza Bresca a 'numero chiuso'

Dovrebbe svolgersi mercoledì prossimo, in Comune a Sanremo, l’incontro chiesto dal Sindaco Biancheri agli esercenti (insieme alle forze dell’ordine) per quanto accaduto sabato sera nei luoghi della ‘movida’ della città dei fiori, nei quali non si sono osservate le minime disposizioni anti Covid-19.

Una riunione che dovrebbe emanare una serie di decisioni che serviranno a limitare gli ‘eccessi’ che, come evidenziato anche ieri dal nostro giornale, non si sono verificati nei locali ma in strada. E, purtroppo, oggi i fatti vengono ulteriormente confermati da alcuni esercenti: “Noi abbiamo cercato di spiegare a tutti il rispetto delle regole e, in alcuni casi, siamo anche stati trattati in malo modo”. In molti, infatti, sono stati invitati ad indossare le mascherine quando non erano seduti al tavolo o quando si sono recati in toilette. Una situazione sicuramente difficilissima per i gestori dei locali, che non possono certo sostituirsi alle forze dell’ordine, pur condividendo la necessità di far rispettare le regole.

Intanto, in attesa della riunione di mercoledì, abbiamo chiesto al presidente di Confcommercio cosa pensa della possibilità di inserire degli steward come suggerito dal Governatore regionale Giovanni Toti: “Penso che, in questo momento – ha detto Andrea Di Baldassarre – può essere un’idea come tante altre, senza dimenticare che in questo momento stiamo incassando tra il 30 ed il 50% in meno degli anni scorsi e ricordando anche i due mesi in cui non abbiamo lavorato. Rimaniamo dell’idea che avremmo preferito rinviare le aperture, ma con gli aiuti delle Istituzioni, piuttosto che incappare in questo tipo di problematiche. A dir la verità in questo momento ci sentiamo un pochino abbandonati a noi stessi. Tutto si può fare, non solo gli steward, anche altro ma al momento è tutto a carico nostro in un momento in cui non sappiamo per quanto tempo si possa continuare in questo modo. Noi possiamo accollarci spese di questo genere, ma le Istituzioni dovrebbero venirci incontro con altri sgravi, tenuto conto che uno steward costa circa 100 euro a sera e ce ne voglio molti”.

C’è la possibilità che, come commercianti possiate chiedere uno sforzo in più alle forze dell’ordine? “Lo sforzo c’è stato già sabato e, per questo io vorrei ringraziarle tutte perché sono state davvero molto attente, sia verso le attività che per la clientela. I controlli ci sono stati ed hanno fatto in modo di far rispettare le regole, ma con la massima discrezione capendo il difficile momento degli imprenditori e la voglia della gente di uscire dopo due mesi e mezzo di lock down”.

Oltre agli steward un’altra idea potrebbe essere, nelle zone in cui è possibile come piazza Bresca, la chiusura degli ingressi ed un ‘numero chiuso’ nei luoghi della movida: “Questa è un’ipotesi che, se realizzabile, sarebbe perfetta. Per quanto riguarda piazza Bresca e piazza Sardi voglio confermare che le attività non lavorano sulla quantità di persone ma di quelle che entrano nei locali. Se fosse possibile ci toglierebbe momenti di imbarazzo e leverebbe molti problemi, anche perché in questo momento stiamo passando a volte da evasori e untori. L’idea sarebbe buona perché in questo modo si potrebbero effettivamente gli assembramenti. Non sarà facile perché sono sei entrate da chiudere e, anche in questo caso servono degli steward che, ovviamente, aumentano ulteriormente i costi”.

Intanto, pur essendoci molte persone in giro, sabato sera gli incassi medi dei locali sono scesi del 30/50% rispetto ad un sabato simile nello stesso periodo dello scorso anno. Al momento gli esercenti non hanno potuto ancora sfruttare la delibera ‘Spazio aperto’, che consentirebbe di allargare i dehors. Dovrebbe essere emanata a breve ufficialmente e, probabilmente, già attuabile dai prossimi giorni.