Weworld: nuovo numero gratuito per sostegno socio-legale a distanza per i migranti di Ventimiglia

WeWorld, organizzazione che da 50 anni si occupa di difendere i diritti dei bambini e delle donne in Italia e nel Mondo, attiva sul territorio di Ventimiglia dall’estate del 2016 con un progetto volto a fornire sostegno alle persone in transito nella città di frontiera, lancia un nuovo servizio gratuito di supporto socio-legale attraverso la popolare piattaforma di messaggistica “Whatsapp”, rivolto sia ai migranti di passaggio sul territorio ventimigliese sia agli stranieri stanziali nell’estremo Ponente Ligure.

Il servizio é attivo in 6 lingue (Italiano, Inglese, Francese, Arabo, Urdu, Panjabi), dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 18, ed è svolto da WeWorld in partnership con l’organizzazione di volontariato Caritas Intemelia onlus e con Diaconia Valdese, organizzazioni da anni punto di riferimento per persone migranti e marginali dell’area intemelia.

Ci si potrà rivolgere alla linea di assistenza telefonica per richiedere chiarimenti e sostegno giuridico in riferimento a richieste d’asilo, rinnovi e conversioni di permessi di soggiorno, misure in sostegno al reddito causa emergenza sanitaria, nuova sanatoria dei lavoratori stranieri (pubblicata nelle ultime ore in Gazzetta Ufficiale).



I numeri, contattabili via Whatsapp, saranno i seguenti: :+393474311970 (italiano/francese/inglese);+393400730427 (italiano, inglese);+393533197955 (urdu, Panjabi); +393440801756 (arabo).



La locandina in italiano QUI, quella in inglese QUI.