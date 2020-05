Il piano della Regione Liguria “Formazione per la ripresa”: una nuova arma per ripartire

Una nuova arma per affrontare la ripartenza: così le Camere di Commercio di Genova e Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona e Associazioni Regionali di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Alleanza delle Cooperative vedono il piano approvato oggi dalla Regione Liguria – a grande richiesta del sistema camerale e di quello associativo – che stanzia 4 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo per finanziare un catalogo di corsi di formazione destinati a imprenditori i lavoratori alle prese con le difficoltà della ripartenza.

I corsi e i seminari, che saranno organizzati rigorosamente a distanza, saranno accessibili tramite lo strumento del voucher formativo e rivolti a tutta la platea di imprenditori e lavoratori occupati o “sospesi” durante il lockdown (compresi i cassintegrati) per adeguarne le competenze e le dotazioni tecnologiche minime alla nuova realtà che si è aperta con la crisi sanitaria. Corsi e seminari dovranno essere individuati d’intesa con i datori di lavoro per garantire la condivisione sugli obiettivi da raggiungere

“Il nuovo bando deliberato oggi dalla Regione – commenta il Presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio - ci piace sia nel metodo, che è stato quello della concertazione con le Associazioni di categoria, sia nel merito, perché consente di trasferire rapidamente alle imprese, in un momento di grandissima difficoltà, le conoscenze necessarie per ripartire: dalle informazioni su come contenere il contagio a quelle su come operare in smart working con strumenti digitali, dalle strategie di marketing per il rilancio al reperimento delle finanze necessarie. In questo modo aiutiamo le imprese liguri a investire sul proprio capitale umano, che a mio avviso è la freccia principale al nostro arco per centrare l’obiettivo della ripartenza”.

Secondo il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Luciano Pasquale "Sicurezza, digitalizzazione, comunicazione sono le tematiche più importanti su cui articolare strategie formative in grado di dare alle imprese solidi strumenti conoscitivi per affrontare in modo adeguato la fase della ripartenza post emergenza Covid-19. In questo senso il piano di sostegno alla formazione messo a punto dalla Regione rappresenta una risposta tempestiva alle istanze delle aziende e delle categorie economiche” .

“L’obiettivo strategico – chiudono i rappresentanti regionali di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Alleanza delle Cooperative – è quello di trasformare questo momento di crisi in un momento di potenziamento del sistema nel suo insieme, garantendo l’acquisizione delle regole necessarie per ripartire e rafforzando le competenze dei lavoratori per far fronte alle mutate condizioni nel mercato del lavoro. Con questo piano contiamo di poter coinvolgere tutti gli enti di formazione accreditati e raggiungere ben 4mila fra imprenditori e lavoratori”.