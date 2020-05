Camporosso: l'Amministrazione utilizzerà un drone per violazioni al codice della strada e per abusi edilizi

Verrà utilizzato anche un drone per la vigilanza sul territorio comunale di Camporosso, in particolare per violazioni del codice della strada e della viabilità, ma anche nel contrasto all’abusivismo edilizio.

La decisione è stata presa dall’Amministrazione camporossina, guidata dal Sindaco Davide Gibelli, proprio per garantire alla Polizia Municipale una migliore vigilanza del territorio e contrastare abusivismi e violazioni. E’ importanti, infatti, oltre all’occhio umano ed alle indagini classiche, poter ormai contare anche sulla tecnologia e quanto questa offre in commercio.

Una decisione presa anche in virtù della conformazione di gran parte del territorio comunale, per la quale in alcuni casi può risultare difficile localizzare e monitorare problematiche idrogeologiche e ambientali. Con l’uso del drone, inoltre, sarà possibile agevolare anche l’attività dell’ufficio tecnico comunale.

Il drone sarà al momento a titolo gratuito e concesso temporaneamente dall’istruttore direttivo di vigilanza Luca Cerrano. Il velivolo è dotato di sistema per scattare foto e registrare video. Per poterlo utilizzare, oltre alla registrazione di Legge, il Comune stipulerà anche una assicurazione con un massimale di tre milioni di euro, che costerà 265 euro.