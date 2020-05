A Imperia riprende anche lo sport: oggi riaprono i cancelli del campo di atletica a Borgo Prino

Riaprirà questo pomeriggio il Campo di atletica leggera “A. Lagorio” in località Borgo Prino. Sono terminati nelle scorse ore gli interventi necessari ad adeguare la struttura alle prescrizione imposte dal DPCM del 17 maggio 2020. Sarà possibile effettuare soltanto attività fisica individuale e l'impianto sarà “a porte chiuse”, cioè con le tribune chiuse al pubblico. Il campo sarà aperto il martedì, il sabato e la domenica, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.10 (la domenica sino alle 19).

“Non appena è arrivato l'ok normativo alle riaperture degli impianti sportivi ci siamo attivati subito per ottenere, nel giro di una settimana, la possibilità di riaprire. Oggi partiamo con il Campo d'atletica, nei prossimi giorni riapriremo – in base alle richieste delle società sportive - anche la Palestra Maggi e il Palazzetto dello Sport. Sulla Piscina, invece, abbiamo deciso di comune accordo con la Rari Nantes di non procedere alla riapertura visto l'imminente avvio dei lavori sulla vasca grande”, spiega l'assessore allo Sport Simone Vassallo.