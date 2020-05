Ediliamo, l’e-commerce dell’edilizia: pronta consegna e affidabilità

Abbigliamento professionale, attrezzatura edile, materiali edili, elettroutensili, prodotti per casa, giardino e bagno. All’interno di queste categorie si articola l’offerta di Ediliamo, www.ediliamo.com, eletto miglior e-commerce di edilizia nel 2019. Il segreto del suo successo? Il binomio qualità-convenienza, frutto di 130 top brand a prezzi imbattibili. Associato alla credibilità di chi è online dal 2013, a una proposta con 6mila articoli in pronta consegna e all’assistenza qualificata. Senza contare tanti altri vantaggi, dai pagamenti sicuri ai preventivi personalizzati.

Un magazzino da 6mila m2 per offrire attrezzature e materiali edili in pronta consegna

Operativo online dal 2013, Ediliamo è tra i migliori negozi digitali dedicati al mondo dell’edilizia e dell’arredo bagno. Vanta articoli dei top brand a prezzi bassissimi e in pronta consegna. Ariston, Beta, Catalano e DeWalt sono solo alcuni dei marchi presenti nel catalogo.

La vendita materiali edili di Ediliamo è rivolta sia a privati che alle imprese. Per rispondere a ogni necessità, anche nell’eventualità di ingenti quantitativi, il magazzino (con sede in Basilicata) è composto da oltre 6mila m2. Pur essendo una realtà giovane e dinamica, Ediliamo.com si avvale di un know-how professionale costruito nel corso di 50 anni di attività.

Esaminare l’offerta significa entrare anche nel merito della sezione materiali edili Ediliamo.com . Qui sono presenti articoli innovativi, indispensabili per realizzare qualunque progetto. Scorrendo tra le sottocategorie figurano, ad esempio, controtelai, impermeabilizzazione, isolanti acustici, adesivi elastici, carpenteria, rinforzi strutturali, isolanti termici, eccetera.

È applicata la garanzia soddisfatti o rimborsati, per qualunque richiesta di informazioni il servizio di assistenza risponde telefonicamente e via e-mail. La merce è consegnata in 48 ore (causa emergenza sanitaria potrebbero determinarsi leggeri ritardi) e gli imballi sono a prova di bomba.

La soddisfazione dei clienti di Ediliamo.com espressa su Trustpilot

Per tutelare il cliente sono impiegati solo metodi di pagamento sicuri (carta di credito, PayPal, contrassegno e bonifico bancario). La merce viene consegnata grazie a imballi realizzati a regola d’arte: lo staff seleziona con cura ogni imballaggio, la ceramica e tutti i prodotti fragili sono sempre assicurati su bancali di legno per evitare rotture e agevolare lo scarico.

La soddisfazione di 30 mila clienti e le oltre 2 mila recensioni pubblicate su Trustpilot sono un prezioso e oggettivo riscontro della professionalità di Ediliamo. La nota piattaforma di recensioni assegna al portale il punteggio massimo.