Che cosa offre Trade.com agli investitori nel mercato azionario?

Le piattaforme di trading online abbondano e risulta sempre più difficile distinguere le migliori dalle mediocri. Di seguito esploreremo alcune caratteristiche da tenere in considerazione.

In maniera concisa si potrebbe affermare che ci sono tre fattori principali da tenere in considerazione nella scelta di una piattaforma per investimenti. Queste caratteristiche restano vere sia per le istituzioni più’ tradizionali come le banche e i fondi di investimento, sia per le piattaforme più’ innovative come i broker online. Ecco i tre fattori principali:

Sicurezza Offerta Accessibilità

Sicurezza: l'importanza di lavorare con aziende regolamentate

Se qualcuno avesse dubbi sull’importanza di questo fattore, ci basti accennare Monte dei Paschi di Siena. E se qualcuno avesse remore nel chiamare l’accaduto una frode, basti guardare a quanto dichiarato dal Financial Times che a fine 2019 ha riportato come i giudici hanno consegnato una pena detentiva di sette anni agli ex dirigenti del Monte dei Paschi Giuseppe Mussari e Antonio Vigni, e cinque anni agli ex dirigenti della Deutsche Michele Faissola, Michele Foresti e Dario Schiraldi.

Il risultato come riportato su un articolo de Il Sole 24 Ore è che “difficilmente potrebbero palesarsi istituti interessati alla banca toscana, in quanto nei prossimi mesi le banche potrebbero dover gestire “una nuova ondata di crediti deteriorati prodotti dalla crisi”.

Offerta: la possibilità di investire in strumenti diversi

La possibilità’ di investire su strumenti finanziari diversi è altrettanto fondamentale. Affidereste mai tutti i vostri risparmi ad un istituto finanziario che vi offre la possibilità’ di investire esclusivamente in oro? O in azioni dell’industria automobilistica?

Ovviamente la risposta è No!

La possibilità’ di investire su strumenti diversi garantisce una migliore diversificazione degli investimenti. Diversificare è importante sia per la sicurezza dell’investimento stesso e sia per definire la propria strategia finanziaria.

Volete azioni che pagano dividendi ogni trimestre? O preferite azioni rischiose che offrono molto potenziale ma altrettanto rischio senza alcun dividendo? Le opzioni sono infinite e soltanto gli ottusi si limiterebbero ad un set prefissato.

Chi non conosce le materie prime?

Oppure gli indici?

E infine il noto Forex, ossia la possibilità’ di operare sullo scambio di valute.

Quando si tratta di investire, non esiste una soluzione unica per tutti. Per questo motivo è necessario poter scegliere. La possibilità’ di un broker multi-asset risulta ideale.

Accessibilità: Sempre, ovunque

Infine, la questione dell'accessibilità’ va a coprire l'utilizzabilità’ della piattaforma bancaria o del broker che andrete a scegliere e i limiti che vi impone.

Supponiamo che vi siano due banche A e B.

Banca A offre un servizio esclusivamente in filiale, dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì

Banca B offre un servizio in filiale dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì. Inoltre, offre lo stesso servizio tramite app e online.

Quale banca scegliereste?

È chiaro che ad oggi è possibile adottare un approccio al mondo degli investimenti moderno, snello e basato sulle nostre esigenze. Le più’ moderne banche e i migliori broker offrono piattaforme aggiornate da utilizzare tramite dispositivi fissi, mobili e tablet.

Nonostante questo, ogni utente dovrebbe essere in grado di portare a termine le proprie operazioni in tempo reale e in maniera facile e veloce.

In conclusione: Sicurezza, Offerta, Accessibilità

Per concludere, abbiamo elencato i tre fattori principali nella scelta del vostro partner negli investimenti. I fattori sono: Sicurezza, Offerta, Accessibilità.

Indipendentemente da quale piattaforma sceglierete, assicuratevi che risponda in maniera eccellente a questi fattori.