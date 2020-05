Sanremo: non solo revisioni, ora ‘Zetamotors’ in via Agosti è anche officina per riparazioni e cambio gomme (Foto e Video)

L'officina Zeta Motors in via Pietro Agosti

Grande rivoluzione da ‘Zetamotors’ in via Pietro Agosti, nel cuore di Sanremo. Non solo revisioni, da oggi è possibile portare moto e scooter anche per riparazioni o cambio gomme.

Grazie alla nuova collaborazione con Stefano Romeo, meccanico molto conosciuto e apprezzato in città, ‘Zetamotors’ può offrire un servizio completo a 360 gradi. Dalla revisione (obbligatoria per legge, lo ricordiamo) al cambio delle gomme passando per le riparazioni. Tutto in una sola officina, in pieno centro.

è all’avanguardia non solo nei materiali con le migliori marche a disposizione dei propri clienti, ma anche per il sistema di prenotazione. È infatti possibile pianificare la propria revisione con un click sul sito www.zetamotorsgoup.com ed è anche su Facebook e Instagram.

Il centro ‘Zetamotors’ è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30. Aperto anche il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.

Per informazioni telefonare allo 0184 516267 o via mail all’indirizzo info@zetamotors.com