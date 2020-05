Sanremo: Amaie Energia al lavoro per far fronte al deciso aumento dei rifiuti in plastica generati dal monouso

Fino a poco tempo fa una delle direttive a livello nazionale ed internazionale era quella di ridurre al massimo ed eliminare totalmente il ‘monouso’, sia a casa che nei locali. Abbandono totale di posate in plastica e limitazione massima nell’uso di bicchieri che non fossero compostabili.

Ora, però, con l’emergenza Coronavirus e la ripartenza di bar, ristoranti, parrucchieri, spiagge ed altro la situazione sembra nuovamente cambiare. Per il ‘take away’ il caffè è ovviamente tornato nel bicchierino in plastica e, chi è andato in queste ultime ore da un barbiere, parrucchiere o estetista, ha notato come i protocolli prevedano che i gestori siano costretti ad aumentare decisamente l’uso di sacchetti e contenitori in plastica.

Il deciso aumento del consumo di plastica per poter contenere i contagi da Covid-19 è un problema che si sta affrontando anche a Sanremo e che si amplierà nel corso delle prossime settimane. Ovviamente si dovrà affrontare lo smaltimento dei rifiuti ed anche Amaie Energia sta correndo ai ripari. In queste ultime ore si susseguono le riunioni ai vertici dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e sembra che possano anche servire delle nuove assunzioni oltre che il reperimento di nuovi mezzi.

Non sarà una cosa semplice, soprattutto sul piano burocratico per le assunzioni ed oggi è prevista l’ennesima riunione del Cda con i tecnici del personale. Sarà studiata una strategia per poter affrontare il problema che, tra l’altro aumenterà ulteriormente nel corso della stagione estiva. Amaie Energia conferma, comunque, di essere pronta. Sono già stati approntati più ‘giri’ per il recupero dei rifiuti e, al momento, se ne stanno studiando almeno due al giorno, per poter far fronte all’emergenza.