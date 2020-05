Dopo l'apertura di lunedì anche a Dolceacqua il problema assembramenti nei locali: ieri riunione con il Sindaco

Il Sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, ha convocato ieri i proprietari dei bar del paese, per discutere delle problematiche inerenti la riapertura degli stessi.

Durante la giornata e soprattutto serata di lunedì, primo giorno di lavoro dopo più di due mesi di chiusura, infatti, si sono subito rese evidenti le difficoltà a far rispettare ai numerosi avventori le norme relative al distanziamento sociale ed all’utilizzo delle mascherine. Lo scopo dell’incontro, voluto da entrambe le parti, è stato proprio quello di confrontarsi su un tema così delicato, vale a dire la responsabilità degli esercenti di far rispettare le regole nel proprio locale, pena multe salatissime o addirittura la chiusura dello stesso.

Insieme al Sindaco, alla Polizia Municipale ed ai Carabinieri della locale stazione, sono stati chiariti alcuni dubbi e si sono discusse le strategie da adottare per non penalizzare ulteriormente queste attività, già messe in grande difficoltà dalla chiusura forzata.

Si è puntato quindi sulla collaborazione tra tutti gli intervenuti, per cui i proprietari dei locali si impegneranno a vigilare sui propri clienti, cercando di evitare assembramenti ed allontanare chi non si attiene alle regole, in primis l’obbligo della mascherina per poter accedere, con il pieno sostegno, nel caso ce ne fosse bisogno, delle forze dell’ordine che provvederanno ad elevare sanzioni a chi non vorrà attenersi alle norme.