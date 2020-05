Sanremo: il mercato di piazza Eroi per ora non apre, c'è l'ordinanza del Sindaco che domani incontra gli ambulanti

Non ci sarà mercato domani a Sanremo e le speranze perché possa svolgersi sabato prossimo sono ridotte al lumicino. E’ questo, in estrema sintesi, il significato dell’ordinanza del Sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, che al momento blocca la possibilità di riportare in piazza Eroi Sanremesi il mercato del martedì e sabato.

Infatti, secondo il Dpcm del Governo, ripreso dall’ordinanza della Regione Liguria, il mercato potrebbe anche svolgersi ma, vista la particolare situazione e la conformazione dello spazio vendita, come ha fatto anche Ventimiglia, Sanremo vuole prima vederci chiaro.

E’ fissata per domani, infatti, una prima riunione tra il Sindaco Alberto Biancheri e le categorie del settore. Un incontro a cui parteciperanno anche gli uffici competenti e la Polizia Municipale. Bisognerà far chiarezza su come e quanto potrà riaprire il mercato matuziano. Intanto questa sera il primo cittadino firmerà un’ordinanza specifica, per la quale il mercato non potrà riaprire.

Al contrario di quanto fatto da Ventimiglia, che al momento ha posto come data possibile di riapertura del mercato a giugno, per ora l’ordinanza di Sanremo non prevede una data di scadenza. Ovviamente, una volta trovata la ‘formula’, con le linee guida da seguire, al martedì e sabato si potrà tornare al mercato di piazza Eroi.