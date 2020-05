Maggioranza spaccata a Ventimiglia, Baggioli (FI): “Scelte del partito condivise con associazioni di commercianti e artigiani”

Il commissario provinciale di Forza Italia, Simone Baggioli, interviene in merito alla querelle interna alla maggioranza ventimigliese, dopo la spaccatura di ieri sera in consiglio comunale.

“Ho letto con molta attenzione le dichiarazioni del sindaco Scullino, persona che stimo molto, in merito alle circostanze che hanno portato il Consiglio Comunale a ritirare la pratica Dimar e le successive e innumerevoli considerazioni conseguenti a tale scelta - dichiara Baggioli - ribadisco nuovamente come le scelte di Forza Italia siano state condivise con le varie associazioni di commercianti e artigiani che oggi, più che mai, manifestano preoccupazione per un futuro incerto e imprevedibile. Forza Italia sta lavorando affinché vengano tutelate famiglie e imprese in un momento storico che nessuno si sarebbe mai aspettato. Siamo preoccupati per l’impatto che il Covid-19 avrà sull’economia cittadina e quindi, a tutela del tessuto economico, abbiamo semplicemente richiesto, in accordo con altre forze politiche di centro destra, il posticipo di una questione di così grande rilievo nella speranza di poter analizzare e chiarire molti aspetti dubbiosi sollevati dalle associazioni commerciali e artigianali ventimigliesi. Avrò, a breve, sicuramente modo di confrontarmi con il sindaco Scullino al quale ribadirò l’interesse di Forza Italia nella tutela di famiglie e imprese”.