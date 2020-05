Trasporti: da lunedì 61 treni regionali in più, Berrino “Un passo importante verso il ripristino dell'offerta

Anche i trasporti ferroviari in Liguria hanno avviato il ritorno alla normalità. A partire da lunedì prossimo Trenitalia, su richiesta della Regione Liguria, aumenterà di ben 61 unità i treni in circolazione distribuiti sulle principali linee di maggiore flusso della regione. Sulla linea Genova-Milano da lunedì saranno 16 i collegamenti attivi (con un incremento di 6 treni), sulla Genova-Acqui Terme 24 (+5), sulla Genova-Busalla/Arquata Scrivia 25 (+2), sulla Genova-Ventimiglia 82 (+14), sulla linea Metropolitana Voltri-Recco 32 (+21) e sulla Genova-La Spezia-Sarzana 68 (+13).

“Con il ritorno in servizio di questi treni da lunedì si compie un passo importante verso il ripristino dell'offerta regionale esistente prima della pandemia. Ovviamente è necessario che i passeggeri rispettino le regole di sicurezza e seguano le indicazioni degli appositi cartelli presenti sui treni. La situazione, che in queste prime due settimane di 'Fase 2' non ha evidenziato problemi, resta comunque monitorata e siamo in costante contatto con i comitati dei pendolari che possono comunicarci eventuali osservazioni e necessità per poter nelle settimane successive adeguare ulteriormente l’offerta di trasporto. Questo ulteriore incremento del servizio mi rallegra soprattutto per tutte le migliaia di persone che da lunedì avranno molte più possibilità per recarsi al lavoro”, afferma l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito Trenitalia.com.