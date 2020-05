Ceriana: ripartenza dopo il 'lock down', il Comune non farà pagare la Tari alle utenze non domestiche fino al 31 dicembre

Anche il Comune di Ceriana, piccolo centro della Valle Armea, cerca di andare incontro alle piccole e medie imprese presenti sul territorio, in relazione all’eccezionale emergenza sanitaria in corso, provocata dalla pandemia da Covid-19, che ha obbligato il Governo nazionale ad adottare alcune misure di contenimento del contagio, adottando diversi provvedimenti, tra cui la chiusura temporanea di alcuni operatori economici dai primi giorni di marzo.

L’Amministrazione, al fine di limitare il negativo impatto economico sul territorio, nel quale le piccole attività commerciali faticano sopravvivere già in condizioni di normalità, interviene con l’esenzione della Tari 2020, nel periodo compreso tra il 26 marzo ed il 31 dicembre prossimo, per le utenze non domestiche soggette alla chiusura totale obbligatoria.