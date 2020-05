Bordighera: nessun caso di Covid tra gli ospiti della Casa di Riposo San Giuseppe

“Alla luce degli articoli pubblicati su alcune testate giornalistiche on line, riguardanti un sospetto caso di covid-19 tra gli ospiti della Casa di Riposo San Giuseppe, semplicemente perché un paziente era stato ricoverato in Ospedale, si vuole confermare l’attuale assenza di positività dello stesso ai test”. Ad informarne è il Presidente della Casa di Riposo San Giuseppe di Bordighera Vincenzo Palero.

“La notizia – continua Palmero - ha provocato allarmismo ed angoscia presso tutti i parenti degli Ospiti della Struttura. Gli ultimi mesi sono stati una dura prova per tutto il settore della residenzialità per anziani, con situazioni che spesso hanno visto gli operatori fare turni massacranti al solo fine di garantire le dovute cure. Ancor più gravosa la sofferenza dei familiari che, date le attuali misure di contenimento, da più di due mesi non possono abbracciare i propri cari, preoccupazioni in parte lenite dal prezioso rapporto di fiducia faticosamente costruito con il personale impiegato nella Fondazione".