Verso la ripartenza, Toti: “I numeri confermano lo svuotamento degli ospedali, occupato il 12% delle terapie intensive” (Video)

La consueta conferenza stampa serale di Regione Liguria si è aperta con la presentazione dei dati odierni da parte del governatore Giovanni Toti. “I numeri confermano un trend in discesa e un sostanziale svuotamento dei nostri ospedali - ha dichiarato Toti - in questo momento è occupato il 12% delle sale di terapia intensiva contro il 30% richiesto dai parametri del Governo e abbiamo il 27% dei letti di media intensità occupati contro una soglia minima prevista del 40%. Siamo abbondantemente sotto le richieste fatte per tenere sotto controllo il Covid-19. Ci avviciniamo alla scadenza del DPCM e andremo a una serie diversificata di aperture di regione in regione. Oggi sono uscite le linee guida dell’inali ampiamente contestate e ritenute inapplicabili. Le intendo delle linee guida che andranno declinate a livello territoriale con le categorie. Credo che si debbano compenetrare le esigenze della salute con quelle dell’economia, lavorare per rendere tutto questo conciliabile”.

“Ora abbiamo la certificazione del Ministero, solo i tamponi hanno la capacità diagnostica, i test sierologici devono quindi essere validati dai tamponi - ha proseguito l’assessore alla Sanità, Sonia Viale - abbiamo sempre combattuto il ‘fai da te’ dando regole chiare e precise agli ambulatori privati che stanno effettuando i test. Occorre una sinergia tra la sanità pubblica e chi vuole fare i test sierologici a tappeto per non abbandonare i cittadini. I dati fanno presagire un ritorno al lavoro ambulatoriale. Entro maggio vogliamo contattare le persone che hanno visto una sospensione della loro prestazione ambulatoriale e dai primi di giugno potremo riaprire alle nuove prenotazioni”.

In conferenza stampa è intervenuto anche l’assessore al Demanio, Marco Scajola: “Oggi abbiamo discusso con le categorie per la delicata questione della gestione delle spiagge, abbiamo condiviso un protocollo che nasce dal buonsenso, dalla sicurezza che il tema centrale è la salute dei lavoratori e degli utenti ma, allo stesso tempo, serve senso di responsabilità perché quello che era stato proposto da Inail era inapplicabile. Abbiamo fatto un lavoro importante individuando con loro le distanze di tre metri tra un ombrellone e l’altro e tre metri tra una fila e l’altra. Misure che vanno ben oltre quelle standard e con queste pensiero di garantire la massima sicurezza ai cittadini, ma anche la possibilità per gli stabilimenti di fare occupazione e lavorare”.

La nota di Regione Liguria

"Da lunedì cominceranno le aperture diversificate per regione ma le linee guida dell'Inail devono essere adattate alle realtà territoriali: oggi sono state giudicate inapplicabili da molte regioni e contestate anche dalle categorie. Se si fosse lasciato più spazio alla concertazione locale sarebbe stato meglio. Incontrerò domani tutte le associazioni di categorie interessate: dobbiamo compenetrare le esigenze della salute con quelle dell'economia e del lavoro, se le metrature e i comportamenti indicati all'interno dei locali, ad esempio, rendono impossibile lavorare non vanno bene, posto che comunque le riaperture che saranno permesse da lunedì non saranno un obbligo. È possibile che serva più tempo per adeguare le strutture, i punti vendita, i locali e avere regole più certe". Così il presidente Toti nel punto stampa serale sull'emergenza Coronavirus.