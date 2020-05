Diano Marina, Za Garibaldi a '2 ciapetti con Federico': "L'anticipo di una settimana aiuta l'economia locale"

"Finalmente, dopo una lunga sospensione per l'emergenza Coronavirus, sono ripartiti i lavori pubblici". A parlare è il vicesindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, ospite a '2 ciapetti con Federico', che ha analizzato l'attuale momento socio economico.

"Durante l'emergenza siamo stati un po' più sfortunati perchè il Covid-19 ha colpito anche alcune aziende che lavorando da noi e che si sono quindi dovute fermare. Ora, così come si erano fermati tutti insieme, praticamente la totalità dei lavori pubblici sta ripartendo in contemporanea".

Questo è importante sia per la città sia per le imprese. "La pandemia da sanitaria è poi diventata anche economica - ha detto il vicesindaco di Diano Marina - Questa ripartenza viene quindi vista come un rilancio dal punto di vista psicologico per le attività economiche. Anche l'anticipo di una sola settimana aiuta infatti il tessuto socio economico".

Za Garibaldi ha poi parlato del rilascio, direttamente da parte del Comune di Diano Marina, delle autorizzazioni sismiche preventive: "Come Comune siamo stati tra i primi a richiedere alla Regione Liguria la delega sull’antisismica. Alcune di queste pratiche avevano ritardi addirittura di un anno". L'intervista si è chiusa con un'analisi del prossimo futuro dal punto di vista economico e turistico. "Non ci sentiamo molto aiutati dallo Stato centrale - ha detto Cristiano Za Garibaldi - abbiamo per fortuna un'Amministrazione Regionale che ci sta spalleggiando, stimolandoci a ripartire e facendoci credere di più nel futuro. Lo Stato centrale ci deve aiutare parlando meno di indebitamenti con le banche e di più di contributi a fondo perduto, interventi senza i quali avremo grosse difficoltà".

Guarda l'intervista:

