Ventimiglia: spostati gli stalli per disabili in via Repubblica, la protesta della consulta 'Amici dei Disabili'

“Nel silenzio della pandemia gli stalli per disabili di via Repubblica a Ventimiglia, davanti alla posta centrale sono stati cancellati e spostati senza consultazioni né con le associazioni locali tanto meno con il Comitato PEBA”.

La consulta ‘Amici dei Disabili’ interviene in questo modo per denunciare quanto accaduto nella città di confine. “Il Comitato di cui non facciamo più parte per nostra volontà – prosegue la consulta - si era già opposto con la precedente Amministrazione che aveva accolto la nostra richiesta. Ed è agli atti del Comune il verbale di seduta della commissione PEBA 2 ottobre 2017, dove è scritto che ‘Si concorda che nessuno stallo per disabili non sarà creato/spostato/eliminato senza il parere del Comitato PEBA. A questo proposito, il Presidente appoggiato da altri membri si oppongono allo spostamento (già previsto) di 2 stalli disabili di Via Repubblica a Via Veneto per non vedersi bruciati altri 2 posti come già avviene il venerdì per il mercato settimanale. L’Assessore al Bilancio, Programmazione economica finanziaria e Tributi, Franco Faraldi, prende atto e si impegna a non proseguire nello spostamento di detti stalli’.

“Siamo fortemente amareggiati di questo ultimo episodio – termina la Consulta - e siamo sempre più convinti della nostra decisione di aver lasciato il Comitato PEBA per dedicare il nostro tempo più proficuamente alla disabilità”.