Sanremo: non solo asfalti, questa settimana riprendono i lavori per la costruzione degli attraversamenti pedonali rialzati su due importanti vie cittadine

La Fase2 ha visto la ripresa di molti dei cantieri interrotti durante il lockdown. Sanremo è ripartita dalla nuova pavimentazione di via Matteotti e dal restyling degli asfalti, ma nei prossimi giorni si tornerà a lavorare anche per la costruzione dei sempre richiesti attraversamenti pedonali rialzati.

Negli anni l’amministrazione ha investito molto nella sicurezza stradale installando gli attraversamenti su diverse strade del centro e delle zone più periferiche, specie dove gli automobilisti sembravano scambiare la pubblica via per un autodromo. Il sistema sembra essere molto gradito ai residenti che, quindi, ne chiedono sempre di nuovi.

Per questo la prossima settimana, giovedì e venerdì, il Comune interverrà per la costruzione di due nuovi attraversamenti pedonali rialzati: uno in via Volta e uno in via Zeffiro Massa. I due cantieri saranno attivi dalle 7 alle 20.