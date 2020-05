Maltempo in arrivo: piogge oggi domani mattina con vento in rinforzo e possibili mareggiate di libeccio

Dopo diversi giorni di bel tempo, sta arrivando proprio in queste ore un fronte atlantico da ovest, che determinerà dal pomeriggio un peggioramento a partire dalla nostra provincia.

Sono previste piogge diffuse e rovesci con cumulate significative e con una bassa probabilità di temporali forti. Le precipitazioni saranno in progressiva intensificazione e proseguiranno sia nella notte che nella giornata di domani. Il vento è piuttosto forte già da ieri e, un ulteriore rinforzo fino a forte (50-60 km/h) è previsto per oggi pomeriggio con il mare che sarà mosso, in aumento fino a molto mosso.

Dobbiamo quindi attenderci piogge piuttosto intense con il riempimento di rii e torrenti, anche se non è stato emesso alcuni avviso di allerta. Per domani ancora piogge diffuse e rovesci, che si attenueranno dal pomeriggio quando però le raffiche di vento rimarranno con mare in aumento fino ad agitato, con possibili mareggiate di libeccio.