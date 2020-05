Ventimiglia e i suoi giardini Hanbury al secondo posto tra i 20 motivi del ‘Telegraph’ per tornare in Italia

Pensare al futuro, in questo periodo, significa pensare molto probabilmente al prossimo viaggio. E così il ‘Telegraph’, noto quotidiano britannico, ha elencato i 20 motivi per tornare a visitare l’Italia appena sarà possibile farlo.

Al secondo posto ci sono i giardini con un chiarissimo riferimento anche a un’eccellenza del nostro territorio: i giardini Hanbury di Ventimiglia. Una bellezza spesso colpevolmente dimenticata dai residenti, ma molto amata dai turisti, specie dal Nord Europa.

Al primo posto nella particolare graduatoria del ‘Telegraph’ ci sono…gli italiani. “Non si può amare un Paese senza amare la sua gente - si legge sull’articolo - sappiamo che gli italiani spessi si vedono come toscani, siciliani, veneziani o napoletani, ma sono sempre gli stessi, con una caratteristica in comune: l’apprezzamento per le cose belle della vita. E di belle cose in Italia ce ne sono ovunque”.

Al terzo posto le storiche cittadine e i borghi. Anche in questo caso c’è un assaggio di Liguria con la citazione di Camogli. Al quarto posto i luoghi all’aperto, tra i quali troviamo le Cinque Terre.

La lingua italiana è il quinto motivo per tornare in Italia, seguita dall’immancabile cucina.