Sanremo: ieri la prima riunione della Commissione paesaggistica del Comune dopo due mesi di 'lock down'

Riprende il lavoro della Commissione paesaggistica del Comune di Sanremo, sfruttando le piattaforme web in modo da mantenere il distanziamento sociale.

Ieri mattina, infatti, si è svolta la prima riunione della commissione in ‘conference call’, dopo circa due mesi, a causa del ‘lock down’ che ha bloccato i lavori. Il presidente, Franco Formaggini, ha deciso di convocare i membri della commissione e, in 3 ore di lavoro sono state approvate 11 pratiche.

La riunione di ieri è la conferma di voler far ripartire le attività e la vita normale, dopo un periodo difficilissimo dell’economia anche nella città di Sanremo. “Il sistema telematico – ha detto Formaggini – è sicuramente un modo molto pratico per riprendere il lavoro. Ognuno opera da casa sua, senza bisogno di dispositivi di protezione e, quindi, possiamo far ripartire anche in questo senso la vita del comune”

Una nuova riunione è stata convocata per mercoledì prossimo, per affrontare altre pratiche rimaste inevase.