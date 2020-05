Emergenza Coronavirus: i clienti dei Conad di tutta la provincia hanno donato 74mila euro per l'Ospedale di Sanremo

Sono stati raccolti oltre 74mila euro, grazie al buon cuore di clienti e dipendenti, in pochi giorni da tutti i punti vendita Conad della provincia di Imperia, che verranno devoluti all’Asl 1 per l’ospedale ‘Borea’ di Sanremo.

La raccolta dei fondi, lanciata a marzo da tutti i punti vendita Conad del Nord Ovest, ha visto un traguardo molto importante che va ad aggiungersi ai 45mila euro già versati dalla stessa Conad con un bonifico all’Asl, per un totale 119mila euro messi a disposizione dell’ospedale di Sanremo, trasformato all’inizio dell’emergenza in ‘Covid Hospital’.

“Abbiamo trovato un grande cuore da parte di tutti – ci hanno detto i responsabili di Conad – con la donazione di piccole o grandi cifre. Anche solo uno o due euro hanno fatto crescere la somma”. La raccolta è terminata il 30 aprile ed i fondi verranno utilizzati dall’Asl 1 per acquistare quanto necessario per la lotta al Covid-19, per l’ospedale ‘Borea’, in prima linea da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus.

Nell’ambito dell’iniziativa ‘Insieme – Uniti si può’, lanciata da Conad in tutta Italia, sono stati raccolti 2.398.500 euro, che vanno a sostegno di 43 Ospedali di: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana, Sardegna, Lazio.