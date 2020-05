Sanremo: mascherine abbassate nei locali pubblici, la testimonianza di un tabaccaio "Serve buonsenso"

Un nostro lettore, tabaccaio di professione, ci ha scritto per rispondere ad una lettrice che ci ha segnalato molte persone nei locali pubblici con le mascherine abbassate:

“Mi permetto di dire alla lettrice che si tratta del buonsenso che chiede Conte e glielo dico da commerciante NON di alimentari ma di un'attività che comunque è rimasta aperta per tutta l'emergenza sanitaria, vale a dire una tabaccheria. Da quando la mascherina è obbligatoria ci sono anche moltissimi clienti che entrano in senza e, alla nostra richiesta di metterla, ci sentiamo rispondere ‘ma si, vabbè, tanto facciamo veloce’. E se insistiamo veniamo anche insultati e minacciati che non torneranno più, oppure semplicemente ignorati con loro che chiedono comunque le sigarette ed alla nostra negazione piuttosto se ne vanno. Ci siamo anche noi che abbiamo rischiato per tutto il periodo di emergenza la nostra salute usando la stessa mascherina per giorni e giorni quando non se ne trovavano in commercio pur di dare ai clienti un solo pacchetto ogni singolo giorno perché ‘almeno ho la scusa per uscire tutti i giorni’, oppure vedere clienti che entravano a comprare i gratta e vinci, grattarli fuori e poi rientrare, prenderne un altro e così via per delle ore. Buonsenso… solo questo!”