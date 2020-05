Ventimiglia: buone notizie per i lavoratori frontalieri, a Ponte San Ludovico tre corsie di controlli

Non è la soluzione ma è comunque un passo avanti per il transito dei lavoratori frontalieri, alle prese con le code ed i vari problemi per raggiungere la Costa Azzurra.

Al momento, come da decisione francese, rimane chiusa la frontiera di Ponte San Luigi, ma gli agenti della Polizia transalpina si sono organizzati, creando tre file di controlli a Ponte San Ludovico, la cosiddetta ‘frontiera bassa’, tra Ventimiglia e Mentone.

“Il ‘pressing’ del console generale italiano a Nizza, Raffaele De Benedictis, sulla Prefettura francese – conferma il segretario del Fai, Roberto Parodi - da i suoi frutti. Ho sentito il console per informarlo sulla nuova linea di controllo, confermando che si tratta di una boccata di respiro per tutti i frontalieri che riprenderanno a lavorare la prossima settimana”.