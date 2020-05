Santo Stefano al Mare: sono 17 sui 28 presenti i positivi al Covid-19 nella Residenza per Anziani 'Violante D'Albertis'

Sono 17 su 28 gli ospiti positivi al Coronavirus nella Residenza per Anziani 'Violante e D'Albertis' di Santo Stefano al Mare, gestita dalla cooperativa Punto Service.

Lo conferma l’agenzia Ansa, al termine dello screening ordinato da Alisa, l'agenzia ligure per la sanità e dopo l’annuncio del Sindaco santevese, Elio Di Placido. All’interno della Rsa anche due componenti del personale sono risultati positivi. Il Sindaco ha anche evidenziato che l’Asl ha chiesto di ricavare un’area all’interno della struttura, in cui mettere in quarantena gli asintomatici.

Secondo Di Placido non è però la soluzione migliore: “Non sono un direttore sanitario – ha detto all’Ansa – ma penso che si metterebbero a rischio anche gli altri anziani negativi. La Procura ha disposto accertamenti in alcune residenze sanitarie, dove si sono verificati focolai di Covid con morti. Al momento non ci sono indagati.