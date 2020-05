Flash Mob silenzioso nei ristoranti di Vallecrosia e Ventimiglia: luci accese per tentare di ripartire (Foto)

Flash mob dei ristoratori, ieri sera a Vallecrosia e Ventimiglia. Una protesta silenziosa, evidenziata solo dalle luci accese nei locali, chiusi da due mesi per il ‘lock down’.

Erano presenti tutti i titolari delle attività, tra le 21 e le 22 per focalizzare l’attenzione della politica sulle problematiche economiche dettate dalle disposizioni di contenimento del Governo.

I titolari degli esercizi sono preoccupati per il futuro delle attività e dei dipendenti, con i quali stanno valutando varie forme di collaborazione allo scopo di non licenziare nessuno. Tra le idee anche la riduzione dell’orario di lavoro per dare la possibilità di lavorare tutti anche se con meno ore.

(Le foto sono di Eugenio Conte)