Ospedaletti, parte l'iter per la nuova rotatoria sull'Aurelia: affidato il progetto di fattibilità da oltre 7.600 euro

Il Comune di Ospedaletti compie un nuovo passo verso la realizzazione della rotatoria all'incrocio tra la via Aurelia, via Alfonso Sada e via Cavalieri di Malta, uno dei nodi viari più trafficati della cittadina. Con una determinazione firmata dal responsabile del Servizio Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Grandi Opere, l'architetto Massimo Salsi, è stato infatti affidato l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, primo passaggio indispensabile per avviare l'opera. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di migliorare la fluidità della circolazione lungo la strada statale, sostituendo l'attuale regolazione mediante impianto semaforico con una soluzione ritenuta più efficiente.

L'incarico è stato affidato, tramite procedura diretta sulla piattaforma Sintel, all'architetto Andrea Borro di Sanremo, che ha presentato un'offerta pari a 6.000 euro, ai quali si aggiungono il 4% di cassa previdenziale e l'Iva al 22%, per un importo complessivo di 7.612,80 euro. L'Amministrazione comunale ha ritenuto congrua la proposta economica e, trattandosi di un affidamento di importo inferiore ai 40 mila euro, ha potuto procedere secondo quanto previsto dall'articolo 50 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica rappresenterà il documento preliminare sul quale verrà costruito il futuro intervento infrastrutturale. Attraverso questa fase saranno analizzate le possibili soluzioni progettuali, i costi, la sostenibilità dell'opera e gli aspetti tecnici necessari per arrivare alle successive fasi di progettazione e, quindi, alla realizzazione della rotatoria. L'incarico sarà formalizzato mediante contratto per corrispondenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La spesa complessiva di 7.612,80 euro trova copertura sul capitolo dedicato del bilancio comunale 2026. Con questo provvedimento prende quindi ufficialmente il via il percorso amministrativo che punta a trasformare uno degli incroci principali di Ospedaletti, con l'obiettivo di rendere più scorrevole il traffico lungo l'Aurelia e migliorare la sicurezza della circolazione in un punto strategico della viabilità cittadina.