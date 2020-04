Con l'avvio della “fase 2”, Ecowash Service in vostro aiuto per la sanificazione e disinfezione di ambienti sanitari, pubblici, commerciali e privati

Con l’avvio della “fase 2” ripartirà l’attività di molte imprese e negozi, seguirà poi quella dei centri commerciali e in ultimo quella di palestre, bar, ristoranti, cinema, teatri e così via. Tra le misure precauzionali per evitare il contagio si dovranno adottare sistemi di sanificazione e disinfezione certificati attuati da personale specializzato dotato di prodotti e attrezzature specifiche.

L'Ecowash Service di Taggia, già specializzata in servizi di pulizia civile e industriale e autolavaggi ecologici senza acqua, si occupa anche di sanificazione di barche e di ambienti sanitari, pubblici, commerciali e privati con un sistema di aerosolizzazione certificato. La tecnica di aerosolizzazione si è dimostrata la più affidabile dal punto di vista scientifico per ottenere una disinfezione batteriologica e virucida adeguata. Il prodotto utilizzato nelle varie fasi di sanificazione è idoneo a rendere le superfici e gli ambienti trattati immuni da virus e batteri, tramite un aerosolizzatore specifico. Il prodotto, di propietà della Lanxess è stato testato sul CoV-1, CoV-2 ed è registrato presso il Ministero della Salute.

Grazie al suo principio attivo, una volta aerosolizzato, risulta essere molto efficace contro i cosiddetti virus incapsulati, di cui il COVID-19 fa parte. Una volta saturati gli ambienti, non danneggia mobili, strumenti di lavoro e alcun tipo di superficie e li rende fruibili dopo 20 minuti dal trattamento. Il servizio di sanificazione e disinfezione ambientale attuato da Ecowash Service si rivolge prevalentemente ai settori sanitari e pubblici, ma anche alle abitazioni private, ai centri estetici, agli uffici, alle palestre, ai negozi, ai bar, ai ristoranti e molto altro ancora. Alla fine di ogni trattamento lo staff dell'azienda rilascia un attestato e la scheda tecnica dei prodotti e dei macchinari utilizzati.

Per ulteriori informazioni sulla tecnica di sanificazione o per la richiesta di un preventivo o di un intervento è possibile contattare la Ecowash Service al 3336607778 o all'indirizzo mail moniapozzan@gmail.com.