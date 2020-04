Fino al 3 maggio, ovvero fino alla data in cui dovrebbero essere mantenute le restrizioni legate all’emergenza Coronavirus, viene sospeso anche a Santo Stefano al Mare, il pagamento dei ticket per i posteggi regolamentati con le strisce blu.

Prevista anche la sospensione delle zone a tempo limitato (disco orario) sempre fino al 3 maggio. La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale per alleviare al massimo il movimento dei cittadini in auto in questo periodo di crisi.