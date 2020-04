Sanremo: mascherine gratuite nel quartiere della Foce, sono state fatte realizzare dalla locale associazione (Foto)

L’associazione ‘La Foce’ di Sanremo, in relazione alla grave situazione in atto e delle gravi difficoltà di reperire mascherine protettive, si è attivata per realizzare (grazie al supporto di sarte volontarie della zona e non) dei dispostivi in cotone, riutilizzabili con la sterilizzazione.

Le mascherine, sottolinea l’associazione, non rappresentano un presidio medico e sono da considerarsi esclusivamente uno strumento utile ad eliminare la probabile trasmissione di particelle attraverso la saliva. I dispositivi sono dotati, nella parte superiore, di una tasca dove si potrà inserire una garza sostituibile.

Le mascherine sono in distribuzione gratuita (è possibile lasciare un'offerta per realizzarne delle altre) negli esercizi del quartiere alla periferia Ovest di Sanremo, che sono attualmente aperti. Al primo utilizzo devono essere sterilizzate mettendole in un litro di acqua bollente con un tappino di candeggina o altro disinfettante. Nella tasca centrale si inserisce una nuova garza ad ogni utilizzo ed è ovviamente importante coprire naso e bocca.